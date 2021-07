Billie Eilish lanseaza piesa “NDA”, care va aparea si pe albumul “Happier Than Ever”

Stiri pe aceeasi tema

- Direct de pe viitorul ei album „Happier Than Ever”, Billie Eilish lanseaza „NDA”. „NDA” accentueaza o latura mai intunecata și vine insoțita de un videoclip regizat chiar de Billie Eilish. Clipul o prezinta pe Billie Eilish intr-un cadru neobișnuit, alaturi de 25 șoferi profesioniști, care conduc la…

- Dupa ce a dezvaluit detalii despre cel de-al doilea album al sau, Billie Eilish lanseaza acum a doua melodie de pe urmatorul material. “Happier Than Ever” este titlul albumului care va aparea pe 30 iulie si care va contine 16 track-uri. Primul single, “Your Power”, a fost lansat la sfarsitul lunii aprilie.…

- Dupa ce a dezvaluit detalii despre cel de-al doilea album al sau, Billie Eilish lanseaza acum a doua melodie de pe urmatorul material – „Happier Than Ever”, care va aparea pe 30 iulie. Piesa „Lost Cause” este lansata impreuna cu un videoclip muzical regizat chiar de Billie Eilish.

- Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate și indragite artiste din industria muzicala romaneasca. Timbrul unic și performance-urile pline de emoție au reușit sa creeze o legatura puternica intre ea și fani, motiv pentru care, cu fiecare lansare, artista reușește sa domine topurile muzicale. Dupa…

- Alina Eremia a lansat videoclipul pentru „Gandurile mele”, piesa extrasa de pe albumul ”Deja vu”. La scurt timp dupa lansarea clipului, Alina Eremia a și intrat in trending pe YouTube. ”Gandurile mele cred ca este cea mai visatoare piesa de pe albumul Deja vu, album disponibil pe toate platformele de…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- Billie Eilish a lansat piesa “Your Power”, al treilea single de pe noul album. “my future” si “therefore I am” sunt primele single-uri de pe album ce au aparut deja. Billie Eilish a anuntat lansarea mult asteptatului album “Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul va contine 16 piese,…