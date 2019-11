Imediat dupa succesul inregistrat odata cu lansarea single-ului „everything I wanted”, Billie Eilish primește inca o veste buna – superstarul de doar 17 ani primește 6 nominalizari la premiile Grammy, devenind cel mai tanar artist din istorie nominalizat la cele mai importante categorii – Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year și Best New Artist. Pe langa cele deja menționate, Billie este nominalizata și la categoriile Best Pop Solo Performance și Best Pop Vocal Album. Asculta / Descarca „everything i wanted”: https://umusic.lnk.to/everythingiwanted Asculta / Descarca albumul:…