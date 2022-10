Stiri pe aceeasi tema

- Risipa banilor publici continua, Romania platește de doua ori dozele de vaccin anti-COVID pe care nu le-a folosit, anunța Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS). Sunt peste 8.000.000 de doze de vaccin care au fost deja achitate. Toate vor fi distruse, pentru ca alta…

- Un barbat din judetul Prahova este cercetat pentru inselaciune, dupa ce s-a dat drept politist si i-a promis unei cunostinte ca ii angajeaza fiica. Individul a primit de la persoana inșelata aproape 10.000 de lei. In urma unei perchezitii facute acasa la suspect, politistii au gasit elemente vestimentare…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția asupra unei situații extrem de grave, care are consecințe financiare devastatoare pentru unele instituții ale statului roman, in contextul existenței unui act normativ care prevede decontarea cheltuielilor…

- Statul roman platește sume uriașe in urma condamnarilor penale ale funcționarilor publici. Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) arata ca doar in ultimii ani au fost aproape 1900 de condamnari definitive in dosare cu

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU a cerut incetarea imediata a oricarei acțiuni militare in apropierea centralei nucleare ucrainene Zaporojie, avertizand asupra unui "risc foarte real de dezastru nuclear", relateaza BBC, inforemaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pentru Sala Polivalenta din Pitești, construcție realizata prin Compania Naționala de Investiții, partea de cofinanțare a Primariei a insumat aproximativ 100 miliarde lei vechi. Spre deosebire de acest nou obiectiv de investiții, reabilitarea Bazinului Olimpic – care presupune reluarea unui proiect…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca, in prezent, se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, ‘mai justa si mai orientata social’,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca, in prezent, se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, ‘mai justa si mai orientata social’,…