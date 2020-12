Bill Gates afirmă că șase vaccinuri anti-Covid-19 ar putea fi disponibile până în primăvară Bill Gates spune ca mai multe vaccinuri anti-Covid-19 vor fi aprobate și pregatite pentru distribuire pana in primavara anului 2021.„Ma aștept ca vom avea in jur de șase vaccinuri aprobate pana in primul trimestru”, a declarat marți Gates in cadrul festivalului virtual FinTech din Singapore, citat de CNBC.Pe langa vaccinul PfizerBioNTech, aprobat deja selectiv, filantropul a afirmat ca vaccinurile dezvoltate de Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson și Novavax ar putea fi de asemenea aprobate in urmatoarele luni.Gates a felicitat autoritațile de reglementare din țarile dezvoltate pentru progresele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

