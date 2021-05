Stiri pe aceeasi tema

- Adevaratele motivele din spatele divoțului dintre Bill Gates și Melinda Gates au ieșit la iveala. Separați deja, de ceva vreme, de curand luau prin surprindere opinia publica atunci cand și-au anunțat divorțul. Numai ca motivele reale nu au fost anunțate, cel puțin pana de curand. Presa americana a…

- Bill Gates și Melinda Gates au anunțat pe 3 mai 2021 ca divorțeaza, dupa un mariaj de 27 de ani. La scurt timp dupa anunțul divorțului, fosta soție a cofondatorului Microsoft a plecat in vacanța, alaturi de cei trei copii – Phoebe (18 ani), Rory (21 de ani) și Jennifer (25 de ani). Pentru a se proteja…

- Divorțul secolului. Cum impart banii Melinda și Bill Gates? Melinda și Bill Gates au luat o lume intreaga prin surprindere luni seara, atunci cand și-au anunțat public decizia de a divorța. „Dupa o lunga perioada in care am analizat și am facut totul pentru ca relația dintre noi sa funcționeze, am luat…

- Fundatia Bill si Melinda Gates, una dintre cele mai puternice si influente in domeniul sanatatii publice mondiale, a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro) in acest domeniu in ultimii 20 de ani. Cuplul anunta intr-o cerere comuna de divort ca a ajuns la un acord asupra imparairii…