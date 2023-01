Stiri pe aceeasi tema

Galeria Uffizi din Florenta a anuntat marti ca va creste preturile biletelor de intrare pentru a-si amortiza costurile generate de facturile ridicate la incalzire si electricitate, informeaza AFP.

Temperaturile extrem de blande de la inceputul anului in Europa au fortat statiunile montane din Franta, Italia, Elvetia si Austria sa isi inchida o parte sau toate pistele de schi din lipsa zapezii, transmite AFP.

Prețurile gazelor naturale europene au scazut miercuri la cele mai scazute niveluri din februarie, deoarece temperaturile blande de iarna, cererea scazuta sezonier și livrarile abundente au contribuit la retragerea referințelor de gaz la niveluri nemaivazute de inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina,…

"Sunt scumpiri peste tot in Europa si stim de ce. In primul rand, oferta este mai redusa, din cauza secetei si din cauza scaderilor de productie", spune ministrul Agriculturii, potrivit romaniatv.net.

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg.…

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, dupa scaderea inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului, dupa o perioada in care au fost la un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului,…

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data dupa luna iunie, in contextul in care temperaturile neobisnuit de mari pentru aceasta perioada si livrarile consistente au redus ingrijorarile referitoare la aparitia…

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce liderii UE au cazut de acord asupra unor masuri urgente pentru a stopa cresterea preturilor la energie care afecteaza economia continentului, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.