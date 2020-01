Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 6 jucatori din Bozovici, jud. Caras-Severin, a castigat marele premiu, in valoare de peste 3,73 milioane lei la tragerea suplimentara Loto 6/49 din data de 31.12.2019 "Sa aveti norocul nostru, mult s...

- Un roman este mai bogat cu 456.677 de lei dupa ce a caștigat premioul cel mare la tragerea Loto 5/50 din 5 ianuarie. De asemenea, Loteria Romana a anunțat ca s-a caștigat premiul cel mare și la Super Noroc in valoare de 154.629 de lei.Numerelecaștigatoare la Loto 5/40, de la extragerea din 5 ianuarie…

- Premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de peste 3,73 milioane lei, a fost castigat marti pentru a doua oara in decursul lunii decembrie,ultima data, marele premiu fiind castigat in 22 decembrie.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din…

- Un roman este mai bogat cu peste 782.000 de euro dupa ce a caștigat la loto chiar de Revelion. Biletul a fost jucat la o agenție din județul Caraș Severin, iar norocosul caștigator a platit pe acesta doar 30 de lei, a anunțat Loteria Romana.”S-a caștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 invaloare…

- "S-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-023 din Satu Mare si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 14,50 lei", a anuntat Loteria Romana. Acesta este cel…

- Norocosul roman s-a prezentat, in cursul zilei de astazi, la sediul central al Loteriei Romane. Acesta a castigat premiul de categoria I la tragerea Joker din 27 octombrie 2010, in valoare de aproape 18 milioane de lei (peste 3,73 milioane euro).

- Un nasaudean a caștigat premiul cel mare la tragerea Joker a Loteriei Romane de duminica, 27 octombrie. Posesor al unui bilet Joker cu doar doua variante, care au costat doar 8,5 lei, acesta a caștigat 17,76 milioane de lei, adica 3,73 milioane de euro. La tragerea Joker de duminica, 27 octombrie…

- Principala raza de actiune complexului de utilaje este in zona de Dunare dintre Corabia si Calafat, acolo unde in perioadele de seceta senalul navigabil este foarte greu de mentinut la adancimile necesare.