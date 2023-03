Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia implinirii a un an de la startul invaziei ruse in Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a spus, intr-o postare pe Twitter. „Acesta va fi anul victoriei noastre”, susține președintele Volodimir Zelenski, intr-o postare pe Twitter, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza The Guardian.…

- Parlamentul eston a cerut un sprijin mai ferm pentru Ucraina in apararea sa impotriva Rusiei si a sustinut Kievul in eforturile sale de a interzice participarea sportivilor rusi si belarusi la competitiile internationale si la Jocurile Olimpice.„Nici Comitetul International Olimpic si nici nimeni altcineva…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite(ONU) urmeaza sa analizeze vineri un proiect de rezoluție care va cere oprirea razboiului izbucnit in urma cu un an prin invazia militara rusa in Ucraina, afirma surse diplomatice franceze. „Va fi un apel de iesire din conflict”, au afirmat diplomati francezi citati…

- Marea Britanie va marca un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia cu un moment de reculegere, care va fi tinut la 24 februarie, la ora 11.00. Premierul Rishi Sunak va tine acest moment de reculegere la resedinta din Downing Street. „Pe masura ce ne apropiem de implnirea unui an de la invazia barbara…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca o eventuala decizie a Marii Britanii de a oferi Ucrainei avioane de vanatoare va atrage reactia Rusiei si risca sa genereze consecinte militare pentru Europa si la nivel mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Națiunile occidentale au blocat negocierile initiale dintre Ucraina si Rusia, indemnand Administratia Volodimir Zelenski sa amane actiunile de solutionare a conflictului militar, a acuzat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Serghei Lavrov a afirmat ca Rusia a vrut sa negocieze cu Ucraina…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei tancuri Challenger 2, devenind prima tara care trimite tancuri grele de factura occidentala pentru a ajuta Kievul in fata invaziei ruse, a anuntat sambata Downing Street, relateaza AFP. Intr-o convorbire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul…

- Ucraina a cerut luni excluderea Rusiei din ONU, la peste zece luni de la inceperea invaziei trupelor ruse, o cerere cu sanse reduse de succes, Moscova avand drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza AFP. „Ucraina cere statelor membre ale ONU (…) sa priveze Federatia Rusa de statutul…