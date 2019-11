Bîlcea, vot pentru viitor Bilcea spune ca votul sau a fost dat pentru viitor. „Am votat pentru viitorul copiilor noștri, pentru o societate corecta și prospera, pentru Aradul respectat și Romania normala. Va indemn sa votați, sa va faceți auzita vocea! Am venit insotit de tineri pentru ca ei reprezinta viitorul, tinerii sunt cei care au adus schimbari impotante pentru Romania. Acum 30 de ani tinerii de atunci au rasturnat regimul comunist, acum vine din urma o generatie de tineri care nu erau nascuti in 1989 sau era foarte mici. Este momentul acestei noi generatii care cere o Romanie demna in Europa, o tara in care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

