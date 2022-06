Bilanțul REAL al războiului din Ucraina. Cât au pierdut, de fapt, rușii A fost publicat bilanțul cel mai recent al razboiului din Ucraina, iar cifrele sunt sumbre. Dupa mai bine de trei luni de la izbucnirea invaziei, bilanțul deceselor este unul de ordinul zecilor de mii. Fortele Armate Ucrainene au anuntat, sambata, pe Facebook, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei in Ucraina rusii au pierdut 31.050 de soldati. Bilanțul REAL al razboiului din Ucraina. Cat au pierdut, de fapt, rușii Totodata, sursa citata precizeaza ca de la 24 februarie și pana in prezent au mai fost eliminate de catre ucraineni 1376 de tancuri rusesti, 3.379 de vehicule militare blindate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

