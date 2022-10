Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a participat la protestul AUR de duminica din centrul Capitalei avea asupra sa un spray iritant-lacrimogen, un altul avea asupra sa doua arme albe și i-a fost intocmit dosar penal de catre forțele de ordine. Jandarmii au mai aplicat la protest și amenzi de 32.000 de lei. Cercetarile pentru…

- Polițiștii au prins, duminica, in zona in care se desfașura protestul AUR, un barbat care avea asupra sa un cuțit și o secure, spun surse judiciare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un tanar de 20 de ani este cercetat penal dupa ce, in timp ce se afla intr-o masina, ar fi coborat geamul si ar fi tras cu un pistol cu aer comprimat asupra unor tineri aflati pe marginea drumului, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratu

- Duminica, 28 august 2022, in jurul orei 20.25, pe Bulevardul Ferdinand I, din Alba Iulia, un barbat de 58 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul din fața sa, condus de un un tanar de 27 de ani, din Cluj – Napoca, […] The post Barbat…

- Autoutilitara cu doua numere de inmatriculare diferite, depistata in trafic, la Șona. Șoferul, cercetat de polițiști Un barbat din comuna Șona este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea o autoutilitara care avea aplicate placuțe de inmatriculare diferite. Potrivit IPJ Alba,…

- O femeie și un barbat din Boghești, mama și fiu, au fost judecați și condamnați impreuna intr-un dosar de lovire. Dintre cei doi, doar fiul a recunoscut ca a agresat partea vatamata, in octombrie 2019, chiar in fața locuinței sale. Și, chiar daca din probele stranse in timpul anchetei a rezultat ca…

- Ieri, 7 iulie 2022, in jurul orei 13.00, un barbat de 36 de ani, din Mintiu Gherlii, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cuza Voda din Ocna Mureș, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Ocna Mureș. In urma accidentului, conducatorul celui […]…

- Miercuri, 6 iulie 2022, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din Campeni au depistat un barbat de 34 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din Campeni, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…