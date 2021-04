Bilanțul pacienților români infectați cu noi tulpini de Covid-19 Mai mult de jumatate din cazurile de coronavirus secvențiate in Romania sunt cu variante noi ale coronavirusului. Conform ultimelor analize ale INSP, au fost detectate 676 de cazuri de infectare cu variante noi ale coronavirusului, dintr-un total de aproape 1.200 de probe secvențiate. Cele mai multe sunt cazurile de infectari cu tulpina britanica. Pana la data de 4 aprilie 2021, rata de confirmare cu variante care determina ingrijorare a fost de 57,4%. Pana la data de 4 aprili au fost raportate la INSP – CNSCBT 1.178 de secventieri ale SARS-CoV-2 si au fost confirmate 676 de cazuri cu variante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

