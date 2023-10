Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatati al Hamas anunta duminica ca peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000. Dintre acestia, jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de…

- Palestina acuza Israelul ca a bombardat un spital din Gaza. Israelul susține ca responsabil este grupul islamist radical Jihadul Islamic. “Jihadul Islamic”, la randul sau, neaga acest lucru. Analiștii OSINT considera ca, cel mai probabil, racheta lansata de Hamas și-a ratat ținta și a cazut pe spital.…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.

- Potrivit BBC News, numarul morților in Israel a ajuns la 1.200, in timp ce peste 900 de persoane au fost ucise in Gaza. Altii au fost rapiti si nu se mai stie nimic de ei. Israelienii isi plang rudele disparute si spera la o minune. Totul, in timp ce armata gaseste sute de cadavre, printre […] Source

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…