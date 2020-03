Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News. Bilantul epidemiei de coronavirus din Marea Britanie a ajuns la zece morti Marea Britanie a raportat 134 de cazuri…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- Italia, tara cea mai lovita de epidemie din Europa, ramane pe locul doi, dupa China, in ceea ce priveste numarul deceselor, dar coboara de pe locul trei pe patru in ce priveste numarul de cazuri (4.636 +778 de cazuri in ultimele 24 de ore), dupa China, Coreea de Sud si Iran.

- Coreea de Sud a anuntat alte 171 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul total al imbolnavirilor a crescut la 505 in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare salt inregistrat intr-o singura zi. Din cele 171 de cazuri noi, 115 sunt in Daegu, iar 24 in provincia Gyeongsang de Nord. Numarul…

- Trei noi decese provocate de epidemia de pneumonie virala au fost anuntate marti in Iran, urcand bilantul victimelor acestei maladii pe pamantul iranian la 15, a informat agentia oficiala Irna, citata de AFP.

- In China situația este alarmanta, crește numarul celor uciși de coronavirus. Sunt 908 victime, potrivit celui mai recent bilanț al autoritaților. Peste 40 de mii de oameni sunt infectați. Și situația pe vasul de lux aflat in largul portului japonez Yokohama se complica.

- Autoritațile din Marea Britanie au declarat ca noul tip de coronavirus care a facut ravagii in China este o ”amenințare serioasa și iminenta”, motiv pentru care toate persoanele care se intorc din China vor fi plasate in carantina.

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…