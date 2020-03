Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica, dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana ac...

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 63.927, au anuntat luni seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri. Numarul total al persoanelor infectate este de 41.035, au anuntat joi seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene, conform Mediafax.

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…

- Peste 1100 de noi cazuri de coronavirus și 36 de decese au fost anunțate sambata in Italia. Bilanțul epidemiei in aceasta țara a crescut astfel la 233 de morți și 5061 de infecții. Conform datelor furnizate sambata seara de Protecția Civila din Italia, in aceasta seara, de la inceputul epidemiei s-au…