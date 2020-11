Bilanțul cutremurului din Grecia și Turcia a ajuns la 115 decese Eforturile de cautare si salvare a unor eventuali supravietuitori continua in doua cladiri din orasul Izmir in vestul Turciei, in timp ce bilantul mortilor cutremurului produs vineri in Marea Egee a ajuns la 115, au anuntat miercuri autoritatile insarcinate cu gestionarea dezastrelor, citate de Reuters. Doua dintre victimele cutremurului erau adolescenti, morti in insula greaca Samos, potrivit autoritatilor. Marti, la 90 de ore de la producerea cutremurului, echipele de salvare de la Izmir au scos din moloz o tanara in viata si operatiunile de cautare sunt acum concentrate asupra a doua cladiri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

