Bilanţul COVID 19 în Rusia creşte vertiginos: 500 de contaminări într-o zi şi 18 morţi. Se pregăteşte starea de urgenţă Numarul infectarilor zilnice creste de sapte zile consecutiv. Potrivit datelor oficiale, epidemia s-a soldat cu 18 morti in Rusia, iar 121 de persoane s-au vindecat. Camera inferioara a Parlamentului rus (Duma) si-a dat acordul initial marti pentru o propunere legislativa care ii va permite premierului sa declare stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, transmite dpa. Seful guvernului rus va primi "dreptul de a implementa un regim de inalta alerta pentru intregul teritoriu al Rusiei sau pentru o parte din acest teritoriu", conform unei declaratii a legislativului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului rus va primi "dreptul de a implementa un regim de inalta alerta pentru intregul teritoriu al Rusiei sau pentru o parte din acest teritoriu", conform unei declaratii a legislativului. Rusia a depașit cifra de 2.000 de infectari și se pregatește de o escaladare a situației COVID-19. Numarul…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat duminica aceasta ca epidemia de coronavirus a intrat intr-o noua faza in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate in capitala Rusiei a depasit 1.000, iar multi moscoviti au continuat sa iasa in pofida apelurilor de a sta acasa, informeaza…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Rusia a anunțat ca "limiteaza" cursele catre si dinspre Europa, in incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului pe teritoriul sau, noteaza The Moscow Times.Restricțiile intra in vigoare luni, 16 martie, si vizeaza toate statele membre ale Uniunii Europene, dar si Elveția si Norvegia.Autoritațile…

- Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.Municipalitatea a anunțat…

- Cel puțin 66 de oameni au murit din cauza coronavirusului și peste 1.500 au fost infectați in Iran in doar doua saptamani, o situație dramatica, ce a zdruncinat increderea populației in autoritați, scrie Financial Times. Marți, Teheranul a cerut Rusiei, și altor țari, ajutor in lupta cu epidemia.Zeci…

- Rusia a anuntat vineri primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul sau, cetateni chinezi, iar autoritatea pentru protectia consumatorilor a sfatuit cetatenii sa se abtina de la a se saluta unii pe altii prin strângeri de mâini, saruturi sau îmbratisari…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa. Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului, a survenit la scurt timp…