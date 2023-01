Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor ucise in atacul cu rachete rusești asupra unui bloc rezidențial din Dnipro a crescut la 35, potrivit oficialilor ucraineni, transmite The Guardian. Guvernatorul regional din Dnipro, Valentin Reznichenko, a confirmat ca 35 de persoane au fost ucise in atac intr-o actualizare transmisa…

- UPDATE 5:00 - Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat din nou in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara. UPDATE 4:10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat,…

- Un atac cu rachete rusești care a lovit un bloc sambata (14 ianuarie) in orașul Dnipro, situat in centrul-estul Ucrainei, a ucis cinci persoane și a ranit 27, inclusiv șase copii, a declarat Valentyn Reznichenko, guvernatorul regional. „Douazeci și șapte de persoane sunt ranite. Șase copii se afla printre…

- In urma unui atac rusesc cu rachete, care a lovit sambata un bloc inalt de apartamente din orasul Dnipro din Ucraina, cel puțin 23 de oameni au murit și peste 70 au fost raniți. In Ucraina a fost decretat doliu național timp de trei zile. UPDATE ora 16.30: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a…

- Centrul ucrainean de Comunicare Strategica anunța ca bilanțul morților a ajuns la 20. UPDATE 08:43 Bilanțul victimelor din Dnipro a crescut din nou. Pana in prezent, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Ucraina, se cunosc 18 decese. 73 de persoane au fost ranite: peste 40 dintre ele au…

- Cel mai mare acvariu cilindric din lume, aflat intr-un hotel din Berlin, a explodat. In interiorul acvariului se aflau 1.500 de pești exotici. Doua persoane au fost ranite, iar autoritațile au fost nevoite sa inchida strada pe care se afla hotelul. Un acvariu din Berlin care adapostea aproximativ 1.500…

- UPDATE Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat,…

- Avionul de vanatoare SU-30 s-a prabușit duminica, 23 octombrie, peste o cladire de doua etaje din orașul siberian Irkuțk, a anunțat guvernatorul regiunii cu același nume, Ihor Kobzev, citat de Reuters și de agențiile ruse TASS și Interfax.„Conform datelor preliminare, un avion din categoria SU a cazut…