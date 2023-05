Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția „Victor Brauner. Invenții și magie”, deschisa la muzeul de arta in luna februarie, pentru a marca debutul Capitalei Europene a Culturii la Timișoara, s-a inchis cu un bilanț mai mult decat imbucurator, datorita interesului extraordinar de care s-a bucurat. Peste 26.000 de persoane din Romania…

- Gala Premiilor UNITER – in acest an un amplu proiect pentru Capitala Europeana a Culturii – va fi lansata in 29 mai la București, iar spectacolul galei va avea loc in sala mare a teatrului timișorean in 12 iunie, de la ora 20:00, și va fi transmis in direct pe www.uniter.ro, www.tvt.ro, TVR Cultural…

- Pentru prima data in acest an, compania de dans contemporan Unfold Motion aduce in patru cartiere timișorene proiectul „Dans Nomad”, aflat la cea de-a IV-a ediție și parte a programului „Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii”, momente coregrafice cu acompaniament muzical. Reprezentațiile vor…

- Festivalul Euroregional de Teatru din Timisoara – TESZT organizat de teatrul maghiar timișorean in perioada 21-28 mai, cuprinde nu numai cele 31 de reprezentații de teatru care vor fi jucate atat in sala cat și in spații deschise, ci și ateliere tematice și expoziții cu teme legate de programul Timișoara…

- Ziua Europei va fi marcata in acest an de inceputul celei de-a XXVII-a ediții a Festivalului de Film European, care va avea loc in Capitala Europeana a Culturii și se va desfașura intre 9 și 12 mai, la cinema Victoria, și va fi deschis cu o gala speciala. Tot in Banat, ediția 2023 a festivalului […]…

- ICR da startul Festivalului Filmului European 2023 la Timișoara, chiar pe 9 mai, de Ziua Europei, care va fi marcata printr-o Gala speciala. Festivalul se desfașoara in perioada 9-12 mai, la Cinema Victoria.

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…