- Peste 120 de persoane continua, marti, interventia la incendiul de padure din zona Cornereva, judetul Caras-Severin, fiind intrunita si o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Pana acum a fost afectata o suprafata de 40 de hectare. Elicopterul sosit in sprijin nu poate interveni…

- Zeci de pompieri intervin pentru a stinge doua incendii izbucnite la fondul forestier, pașuni alpine și litiera, in zona Rusca Teregova și Cornereva, din județul Caraș-Severin. Pentru recunoaștere și stingere din aer, intervine și un elicopter cu sistem Bambi Bucket. Potrivit Inspectoratului General…

- S-a dat alerta, azi-dimineața, in Banat, unde mai multe hectare de padure s-au aprins. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile și a limita proporțiile pagubei. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 8.35. Incendiul se manifesra la litiera padurii din zona Cornereva,…

- 30 de hectare de vegetație au ars in incendiul care a izbuncit in Munții Apuseni, in zona comunei Ciuruleasa, la limita dintre județele Alba și Hunedoara. Pompierii intervin și joi pentru stingerea flacarilor, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Alba, pana joi dimineața au fost afectate de incendiu…

- Incendiul de padure (litiera) izbucnit in zona Poșaga a fost stins de pompieri marți dupa-amiaza. Focul a izbucnit in urma cu doua zile și a afectat aproximativ 15 hectare. Potrivit ISU Alba, nu s-au inregistrat alte suprafețe afectate de incendiu. Acțiunile de stingere de marți au fost concentrate…

- Un incendiu de vegetație a cuprins o suprafața intinsa din Caraș-Severin, aproape de Dunare. Focul s-a apropiat periculos de mult de o locuința aflata in zona. „In jurul orei 17.00 a fost anunțat un incendiu de vegetație izbucnit intre Moldova Noua și Coronini, in zona Varand. Incendiul a afectat o…

- Conform autoritatilor spaniole, cele mai afectate sunt comunitatile Tejeda, Artenara si Galdar, de unde zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit cu ajutorul avioanelor si elicopterelor si se lupta sa impiedice raspandirea flacarilor. Aria afectata este de aproximativ 900 de hectare.Incendiul…

- Peste 200 de hectare de padure afectate de incendii active de vegetatie in Siberia, a anuntat sambata serviciul rus de protecție a padurilor și serviciile forestiere regionale, fiind stinse 41 de incendii pe o suprafata de peste 23.000 de hectare in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei Tass preluata…