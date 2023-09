Bilanț devastator, după inundațiile din Liban. Peste 2000 de oameni ar fi murit Exista temeri ca pana la 2.000 de persoane au murit in Libia dupa ce furtuna mediteraneeana Daniel a provocat inundatii devastatoare care au maturat cartiere intregi si au distrus case in mai multe orase de coasta din aceasta tara nord-africana, a declarat luni unul dintre liderii libieni citat de Associated Press. Bilantul confirmat al victimelor inundatiilor din weekend se ridica la 38 de morti, potrivit autoritatilor sanitare. Insa acest bilant nu includea victimele de la Derna, cel mai grav afectat oras, care a devenit inaccesibil. Anterior, un purtator de cuvant al executivului care functioneaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

