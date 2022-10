Bilant Covid. Peste 300 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Situatia la Constanta (DOCUMENT)

Bilant Covid. Peste 300 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore.…

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 305 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 99 mai multe fata de ziua anterioara. 64 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 22 persoane au fost reconfirmate pozitiv., transmite Ministerul Sanatatii. In unitatile sanitar ...