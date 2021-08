Bilanț COVID: 868 de cazuri noi și 19 decese. Creștere semnificativă a numărului de pacienți la ATI Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 868 de cazuri noi de COVID. Bilanțul este in scadere fața de ziua precedenta, insa la fel și numarul de teste. Au fost efectuate 30.964, fața de aproape 44.000. Numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 26 fața de ziua precedenta, ajungand la 269. De la bilanțul precendent, alte 19 persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața. Nu sunt raportate decese anterioare. Știre in curs de actualizare Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in ultimele zile: Bilanț COVID 29 de august 2021 – 868 de cazuri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

