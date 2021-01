Bilanț CoVid-19 BN: 28 de cazuri noi, 2 vindecați, niciun deces! Situația în țară In ultimele 24 de ore, 28 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 119 teste. De asemenea, 2 pacienți au fost declarați vindecați și nu a fost raportat niciun deces. La nivel național au fost depistate 3.082 de persoane infectate cu SARS CoV-2, 62 de pacienți au decedat, iar alți 1.065 sunt internați in secțiile de terapie intensiva. In același interval, au fost efectuate 15.797 de teste. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 10.01.2021, este urmatoarea: 7720 cazuri confirmate de CoVid-19;357 decese;6944 persoane externate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

