- Marți, 12 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.697de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 156 decese și 1.073 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Marți, 5 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.729 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. 121 persoane au pierdut lupta cu boala, in timp ce 1.086 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Luni, 28 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.620 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 104 decese și 1.197 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Marți, 15 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 6.171 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 204 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.255 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Duminica, 13 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.435 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 121 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.289 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 2 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.916 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 135 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.260 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Marți, 17 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 8.262 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 186 de decese, in timp ce 1.174 pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Luni, 2 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.041 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 961 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!