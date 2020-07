Stiri pe aceeasi tema

- Peste 16 milioane de cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, de la debutul pandemiei. SUA, America Latina si Caraibe totalizeaza peste jumatate din numarul total al infectarilor, potrivit statisticilor agregate de Universitatea Johns Hopkins.

- Peste 15 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate in Statele Unite si America Latina, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale miercuri la 16:00 GMT.Pandemia se intensifica si multe tari…

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Cel putin 10.003.942 cazuri de infectare, inclusiv 498.779 de decese, au fost recenzate, mai ales in Europa, continentul cel mai afectat - cu 2.637.546 de cazuri si 195.975 de decese -, dar si in Statele Unite - 2.510.323 de cazuri si 125.539 de decese. Pandemia de COVID-19 progreseaza cel mai rapid…

- Bilanțul global al pandemiei de coronavirus a depașit 9,1 milioane de infectari și 472.000 de decese - potrivit Universitații de Medicina John Hopkins, potrivit romania-actualitati.ro.Statele Unite sunt, in continuare, țara cea mai afectata, cu peste 2,3 milioane de cazuri confirmate și 120.000…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19, in doar 24 de ore, s-a dublat, miercuri, in Mexic. Astfel, a fost depasit, pentru prima data, pragul de 1.000, ajungand la 1.092 de decese confirmate intr-o singura zi, potrivit unui nou bilant guvernamental, noteaza Agerpres.In total, in Mexic, COVID-19 a facut…

- Consecințele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea duce la creșterea cu 86 de milioane a numarului de copii care vor ajunge sa traiasca in saracie pana la finalul anului 2020, ceea ce reprezinta o creștere de 15%, la 672 milioane, conform unei analize publicate de Salvați Copiii și UNICEF,…

- Numarul total al cazurilor confirmate cu noul coronavirus pe plan mondial a depașit 5 milioane, dupa ce rata de infectare a crescut in America Latina, potrivit datelor colectate de specialiștii de la John Hopkins...