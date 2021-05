Stiri pe aceeasi tema

- In ultime 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 1.422 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 7 mai, in țara au fost confirmate 1.063.949 de cazuri de persoane infectate. 1.009.237 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar…

- In cursul dimineții de astazi, 6 mai 2021, au mai fost confirmate inca 94 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 28.710. In intervalul 05.05.2021 (10:00) – 06.05.2021 (10:00) au fost raportate 94 de decese (46 barbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In utlimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 2.240 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Pana astazi, 28 aprilie, au fost confirmate in țara 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 983.040 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar…

- In utlimele 24 de ore, in Rominia s-au inregistrat 2.240 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Pana astazi, 28 aprilie, au fost confirmate in țara 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 983.040 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar…

- Pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.044.722 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 968.746 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 3.825 de noi cazuri de infectari cu coronavirus și 120 decese asociate bolii. Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 940.443 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 840.127 de pacienți au fost…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost confirmate 3.743 de noi cazuri de imbolnaviri cu SARS-CoV-2 și 60 de decese asociate bolii. Pana astazi s-au confirmat 900.858 de cazuri de infecție Covid-19. 808.754 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar…

- Alte 1.331 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 763.294, potrivit datelor transmise luni de Grupul de comunicare strategica. 709.520 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…