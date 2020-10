Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.920 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 66 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 749 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Vineri, 9 octombrie, record negativ inregistrat de coronavirus pe teritoriul țarii noastre! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.186 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. 52 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 613 pacienți se afla in stare, pe secția…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD: S-A DEPAȘIT PRAGUL DE 2000 DE CAZURI DE INFECTARE CU COVID-19! 2158 cazuri noi de coronavirus in Romania și 550 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, 30 septembrie, noul…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cifrele oficiale pentru ziua de 26 august. Astfel ca, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.256 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus și 54 de decese. 502 pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca in ultimele 24 d eore s-au inregistrat 825 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus, fiind realizat la nivel national 6.460 de teste.La nivel national s-au inregistrat 79.330 de imbolnaviri cu virusul COVID-19 de la inceputul pandemiei.

- „Am vazut a doua cocoașa, a doua faza a primului val pandemic in care a fost mai agresiv decat in primul val. In condițiile in care avem un numar mare de cazuri, avem și o adresabilitate și o incarcare pe terapie intensiva. Terapia intensiva este segmentul sanitar care trepideaza la un moment dat:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.378 de cazuri noi de coronavirus și 50 de decese, in ultimele 24 de ore. In plus, la secțiile de Terapie Intensiva sunt internați, in stare grava, 446 de ro...