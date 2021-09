Bilanț coronavirus 14 septembrie: Cifrele care ALERTEAZĂ autoritățile: Care este situația din SPITALE Pana pe 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și 35.036 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Totodata, 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați. La raportarea de ieri au fost inregistrate 1.849 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 142 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Știre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

