Stiri pe aceeasi tema

- In 11 judete din Romania nicio unitate de invatamant nu se afla in scenariul rosu, a anuntat, duminica, ministrul Educatiei, Monica Anisie. ‘Este vorba de Harghita, Caras-Severin, Hunedoara, Ialomita, Bihor, Valcea, Tulcea, Botosani, Bistrita-Nasaud, Covasna si Vaslui. In aceste judete activitatile…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat in rosu, luni seara, de la ora 20.00, pentru a marca Ziua Mondiala a Constientizarii Bolii Duchenne, o afectiune multi-sistemica ereditara rara, caracterizata prin pierderea progresiva a functiei musculare si invaliditate la copii, informeaza Administratia Prezidentiala.„Cu…

- Masura intra in vigoare de miercuri seara. Noile judete si Capitala se adauga celorlalte sapte judete (Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis) deja declarate „zone de risc" din data de 7 august. „Astfel, in total, la acest moment, 17 judete alaturi de municipiul Bucuresti se afla pe…

- Numarul companiilor suspendate, intrate in insolvența sau radiate a scazut in primele patru luni ale anului, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit noului studiu KeysFin, Quarterly Macro Update. Astfel, numarul firmelor suspendate a scazut cu 39% in primele 4 luni din 2020, fața…

- Cele mai mari evenimente legate de alergarea montana din Romania au fost anulate, insa au fost si exceptii. Vorbim de curse mai scurte, mai tehnice, cu numar mai mic de alergatori, care au fost mai usor de organizat si de gestionat in conditii restrictive inpuse de pandemia de COVID-19.

- Experti in lucrari geologice si pompari experimentale lucreaza la mai multe foraje in Bihor, de unde vor recolta probe de apa ca sa verifice calitatea apelor subterane. Demersul, o premiera de dupa 1989, este realizat cu un utilaj unic in Romania.

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, miercuri dimineața, au fost facute 61 de percheziții in opt județe și in București, intr-un dosar care privește obținerea ilegala a unor permise de conducere. 79 de persoane sunt duse la audieri. Potrivit unui comunicat al IGPR, in urma a 61 de…

- Peste 6.000 de elevi au susținut marți proba scrisa la Limba și literatura materna a Bacalaureatului. Nu au fost cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3̊ C. Pentru tentativa de frauda a fost eliminat un singur candidat din județul Bihor, anunța MEDIAFAX.Absolvenții clasei a XII-a, care…