- Potrivit ISU Crișana, cele doua elemente de munitie, gasite pe strada Episcop Ioan Alexi din municipiul Oradea, ramase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, aveau focoasele si capsele intacte, prezentand astfel un nivel ridicat de pericol.Specialistii pirotehnicieni au asanat o suprafata…

- Doua elemente de munitie de artilerie au fost descoperite luni pe o strada din Oradea de un muncitor in timp ce efectua lucrari la acostamentul drumului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Crisana, Camelia Rosca, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat remis de ISU Bihor, echipajul pirotehnic…

- Incediu in Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un incendiu la foisorul unei case de pe strada Gheorghe Marinescu. La fata locului intervin…

- Bomba de artilerie, din cea de-a doua conflagrație mondiala, descoperita de un cetațean cu ajutorul unui detector de metale, intr-o padure din Bihor Bomba de artilerie, din cea de-a doua conflagrație mondiala, descoperita de un cetațean cu ajutorul unui detector de metale, intr-o padure din Bihor Intre…

- Accident la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Bucuresti. Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" intervin astazi in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier la intersectia bulevardului Alexandru…

- O grenada defensiva de mana, care dateaza cel mai probabil din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita, joi, intr-o gospodarie din localitatea Guranda din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia…

- Peste 200 de cartușe, de calibrul 7,62 milimetri și alte elemente de muniție au fost asanate luni seara de catre echipa pirotehnica a I.S.U. Maramureș. ”Cartușele, din perioada ultimei conflagrații mondiale, au fost descoperite de un cetațean din orașul Tauții Magherauș. Barbatul a gasit elementele…

- F. T. Luni, 8 Martie a.c., in jurul orei 15, un echipaj pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Serban Cantacuzino” Prahova s-a deplasat in comuna Lapos, pentru a ridica munitie ramasa neexplodata din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Potrivit unui comunicat al…