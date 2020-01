Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 15 noiembrie 2019, de la ora 16.30, in sala de ședințe situata la sediul Primariei Municipiului Sebes din Parcul Arini nr. 1, a avut loc ședinta publica, extraordinara, cu convocare de indata, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate,…

- Soimul calator si acvila de munte si-au revenit semnificativ dupa declinul inregistrat in anii anteriori, se arata intr-un film documentar realizat de Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila (C.A.P.D.D.) Bihor pentru prezentarea ariei naturale protejate Defileul Crisului Repede - Valea…

- „Vistieria” Centrului de Transfuzii Bacau s-a imbogațit cu o cantitate remarcabila de pungi de sange in urma unei campanii de donare ce s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute. Campania „Speranța la viața! Doneaza sange!” ajunsa la ediția a IV-a și organizata in parteneriat de Asociația Bronx…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 662 de persoane, 72 de autovehicule si 35 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, anunta AGERPRES. In perioada 18 - 25 octombrie, au fost localizate,…

- Organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee le-a cerut luni autoritatilor europene sa desemneze un port pentru debarcarea a 104 de migranti aflati la bordul navei umanitare Ocean Viking, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Nebunie mare in cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis…

- Asociatia Escu, in parteneriat cu Divizia de Diplomatie Publica a NATO (Bruxelles), ii provoaca pe tinerii romani sa se "inroleze" intr-un program de mentorat in domeniul studiilor de Securitate internationala, prezentat in premiera in Romania - NATO Youth Academy. Proiectul face parte din campania…

- Inainte de a ajunge la final, proiectul „Padurea Craiului, casa pentru oameni din cele mai vechi timpuri” le-a oferit copiilor de la scolile din Remetea si Suncuius sansa de a invata cate ceva despre istoria locurilor in care traiesc, printr-o vizita la cele doua binecunoscute pesteri bihorene Unguru…