Stiri pe aceeasi tema

- In cursa pentru a furniza vaccinuri care sa combata pandemia de COVID-19, producatorul american de medicamente Novavax s-a indreptat spre Europa emergenta pentru a-si accelera productia cu mai multe tranzactii care se adauga trendului de consolidare inregistrat in regiune, transmite Reuters.…

- Cu mai multe doze de vaccin anti-Covid-19 decat are nevoie, UE iși pregatește o intrare tarzie in diplomația vaccinului. Acum blocul comunitar decide cum sa obțina cel mai mare capital politic din excesul de vaccinuri. Capitalele europene se pregatesc sa-și ofere vaccinurile impotriva coronavirusului. In…

- Proiectul lansat, oficial, duminica seara, a aruncat continentul in aer! Urmeaza zile „fierbinte“, cu negocieri intense, in care va exista o singura miza: obtinerea unor sume de bani cat mai mari.

- Uniunea Europeana ar putea sa renunte, anul viitor, la vaccinurile impotriva covid-19, AstraZeneca-Oxford si Johnson&Johnson. UE ar urma sa se axeze asupra vaccinurilor Pfizer-BioNTech si Moderna, a declarat ministrul francez al Industriei, Agnes Pannier-Runacher, pentru BFMTV. „Aceasta este cea mai…

- Noul sedan exclusiv electric Mercedes EQS va genera profituri ”rezonabile” chiar de la lansare, deoarece vehiculul beneficiaza de tehnologie de varf, a afirmat directorul general al grupului german Daimler AG, Ola Kallenius, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Mercedes EQS, al carui debut va…

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- Juriul care acorda trofeul "Mașina Anului 2021 in lume" a redus lista cu modelele ramase in cursa la trei. Marile finaliste sunt Honda e, Toyota Yaris (care este de asemenea și Mașina Anului in Europa) și Volkswagen ID.4. Cele trei s-au impus in fața unor modele precum Audi A3, BMW Seria 2 Gran Coupe,…

- Producatorul auto din Craiova oprește temporar producția din cauza crizei de componente auto, care afecteaza mai mulți producatori. Dupa uzinele Dacia a venit randul Ford sa sisteze temporar productia. Producatorul auto din Craiova va opri productia incepand cu data de 26 februarie. Ford confirma oprirea…