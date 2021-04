Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, urmeaza sa prezinte masuri pentru limitarea detinerii armelor de foc, in efortul de reducere a atacurilor armate, afirma surse citate de site-ul Politico.com. Joseph Biden va emite, joi, o ordonanta prezidentiala prin care va cere Administratiei federale…

- Hotarat sa puna in aplicare planul sau privind clima, presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte miercuri masuri impotriva forajelor de petrol si de gaze pe terenurile si in apele federale, conform mai multe media si unui memorandum al Casei Albe, relateaza AFP. Administratia Biden a redactat…

- Presedintele american Joe Biden va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, acesta urmand sa fie primul sau dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza joi AFP. Citește…

- SUA incearca sa extinda si sa consolideze constrangerile nucleare privitoare la Iran prin mijloace diplomatice si aceasta chestiune va fi abordata in primele discutii ale presedintelui Joe Biden cu omologii straini, a declarat secretarul pentru presa al Casei Albe, Jennifer Psaki, transmite joi Reuters.…

