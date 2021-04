Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice acțiune militara împotriva Ucrainei, relateaza Reuters și AFP.

"Am fost clar cu președintele Putin ca am fi putut merge mai departe, dar am ales sa nu fac acest lucru", a spus Biden presei, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. &"Am ales sa fiu echilibrat&".

Dupa…