- China a emis avertismente private severe catre administrația Biden cu privire la posibila vizita in Taiwan in luna august a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, relateaza sambata Financial Times (FT), potrivit Reuters . Articolul FT citeaza șase persoane familiare cu avertismentele…

- Oficialii administrației Biden sunt ingrijorați ca Beijingul ar putea sa declare zona de excludere aeriana (no-fly zone) deasupra Taiwanului inaintea unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in efortul de a impiedica aceasta deplasare, scrie CNN, citand…

- Un atac chinez asupra Taiwanului nu este iminent, dar SUA urmaresc „foarte atent” evoluția situației din regiune unde China iși dezvolta in mod clar capacitatea de a ataca la un moment dat, dar decizia de a face acest lucru va fi o alegere politica, a declarat generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore…

- Pe masura ce ostilitatea Chinei se intensifica, un oficial taiwanez de top avertizeaza ca racheta supersonica de croaziera Yun Feng poate atinge Beijingul. You Si Kun, presedintele Adunarii Legislative din Taiwan, sau Yuan, a tinut un discurs la Taiwan Overseas Network, unde a declarat ca racheta supersonica…

- SUA au aprobat vanzarea de echipamente navale in valoare de 120 de milioane de dolari catre Taiwan, care a salutat joi un acord ce va contribui la intarirea „pregatirii de lupta” a insulei, preocupata de „activitatile frecvente” ale Chinei din apropierea sa, relateaza AFP si Reuters. Vanzarea propusa,…

- Marina chineza a declarat miercuri ca a efectuat in ultimele zile „patrulari de pregatire” de lupta in apele și in spațiul aerian din jurul Taiwanului, afirmand ca este o masura esențiala pentru a raspunde „complicitații” dintre Washington și Taipei. China, care pretinde ca Taiwan, guvernat democratic,…

- China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea,…

- Taiwanul spune ca a desfașurat avioane de lupta pentru a avertiza 30 de avioane de razboi trimise de China in zona sa de aparare aeriana. Incidentul de luni a marcat cea mai mare apropiere de spațiul aerian din partea Chinei, din luna ianuarie pana acum, potrivit BBC.Evenimentul are loc la cateva zile…