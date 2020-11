Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris, prima femeie vicepresedinte al Statelor Unite, prima persoana de culoare si prima persoana cu descendenta sud-asiatica care ajunge in aceasta functie, a declarat in primul discurs ca viepresedinte ales ca americanii au ales speranta, unitatea, decenta si adevarul.

- Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou in lume, a spus democratul Joe Biden, sambata seara, in primul sau discurs ca președinte ales al Statelor Unite. Trebuie sa facem din aceasta țara un taram pentru toata lumea. Trebuie sa recladim spiritul acestei…

- Kamala Harris va deveni prima femeie vicepreședinta din istoria SUA, dar și prima femeie afro-americanca și prima americanca cu origini sud-asiatice care va prelua aceasta funcție, dupa ce fostul vicepreședinte Joe Biden l-a infrant pe Donald Trump și a fost ales cel de-al 46-lea președinte al Statelor…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…