Biden denunță "epidemia" atacurilor armate din SUA și cere interzicerea armelor de asalt pentru populație ​Președintele Joe Biden a denunțat joi &"epidemia&" violenței cu arme de foc în Statele Unite, enumerând seria de atacuri mortale care au afectat țara în ultimii ani.



"Violența cu armele în aceasta țara este o epidemie, este o rușine internaționala", a spus el în timpul unui discurs la Casa Alba.



Președintele a cerut joi interzicerea puștilor de asalt pentru persoanele fizice, dezvaluind planul sau de a aborda problema atacurilor armate.



