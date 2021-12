Stiri pe aceeasi tema

- Tema conversatiei se refera la convorbirea pe care a avut-o cu președintele Rusiei - Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat Casa Alba.Joe Biden va avea o discuție telefonica cu liderii Grupului celor noua de la București, format din aliații din flancul estic al NATO,…

- Intretinerea celor peste 94.000 de soldati ruși in apropierea granitei cu Ucraina si in teritoriile „ocupate temporar” costa Rusia aproximativ 10 milioane de dolari pe zi, spune Andrei Rijenko, adjunct al sefului Comandamentului Fortelor navale ucrainene intre 2004 si 2020.

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 15.30, documentarul „Ucraina si Rusia, razboi in Europa”, in premiera in Romania In contextul escaladarii conflictului ce se desfașoara la doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, B1 TV va difuza in aceasta duminica, de la ora 15:30, documentarul UCRAINA…

- Ucraina a inceput o „operațiune speciala" in apropierea graniței sale cu Belarus, in incercarea de a consolida apararea frontierei ucrainene și de a preveni o criza a migrației, a anunțat miercuri Serviciul de frontiera ucrainean, scrie Rador. {{567307}}Ucraina a desfașurat 8.500 de soldați și ofițeri…

- Rusia a lasat efective militare in apropierea frontierei sale cu Ucraina dupa exercitiile recente, numarul soldatilor rusi din zona totalizand in prezent 90.000, a anuntat miercuri Ministerul Apararii ucrainean, relateaza Reuters. Fortele armate ruse au desfasurat recent o serie de aplicatii…

- Forțele armate ale Indiei și Statelor Unite au inceput exerciții militare de amploare in estul Ladakh-ului, linga granița cu China, relateaza Noi.md. In cadrul manevrelor comune, armata americana și cea indiana practica ocuparea teritoriului din spatele liniilor inamice, precum și ofensiva trupelor…

- Vicepreședintele PNL și liderul PNL Timiș, Alin Nica, a declarat pentru PRESSALERT.ro ca nu știa despre negocierile purtate de colegii sai de filiala – deputatul Cosmin Șandru și Nicu Bitea, directorul STPT – cu deputatul AUR de Timiș, Titi Stoica. „Nu am discutat așa ceva la partid. Nu am…

- Președintele Franței a anunțat ca Adnan Abou Walid al Sahrawi, liderul Statului Islamic in Marea Sahara, a fost ucis de forțele militare. Emmanuel Macron a postat mesajul pe contul sau de Twitter, susținand ca este un succes major pentru țara. Liderul ISIS-GS a fost omorat de forțele franceze Unul dintre…