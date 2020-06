Biciclist rănit grav de un autoturism! Politia rutiera Mureș a fost sesizata luni, 08 iunie 2020, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza localitații Nazna, in apropierea Municipiului Targu Mureș. Potrivit IPJ Mureș, din primele cercetarile efectuate la fata locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Targu Mureș, in timp ce conducea … Sursa articolului: Biciclist ranit grav de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

