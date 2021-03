Stiri pe aceeasi tema

- Furt la o filiala a unei banci din localitatea Marculești. Hotii sustras safeul din filiala unei banci, au luat banii si au lasat safeul balta.Safeul a fost gasit intr-o roaba de paznicul unei scoli.

- Vine weekendul, vremea s-a mai domolit, insa pandemia nu ne ofera multe opțiuni de a ne petrece timpul liber. De aceea, trebuie sa fim creativi și sa nu ne oprim din a ne trai viața, in ciuda situației actuale.Uita de ieșirile la cafea, de mersul la restaurante sau la mall. Ia-ți gașca de prieteni sau…

- In perioada 24 – 26 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, impreuna cu reprezentanții Garzii Forestiere Cluj au desfașurat acțiuni in vederea prevenirii și combaterii activitații ilicite din domeniul silvic și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, transportul,…

- Ai avut bicicleta sau trotineta furata? Poate o gasești in pozele de mai jos. Nu e o gluma. O poți recunoaște in pozele de pe Facebook postate de Poliția Capitalei. „Vrem sa ajungem acasa!” ???????????? Colegii noștri de la Secția 11 Poliție au recuperat in urma unei percheziții – la o adresa… Publicata…

- Senatoarea Diana Sosoaca si alti zeci de manifestanti protesteaza, joi, in fata Ministerului Justitiei fata de desfiintarea Sectiei Speciale. CSM urmeaza sa dea joi un aviz in legatura cu acest proiect de lege. Manifestantii huiduie si scandeaza „Hotii, hotii!". „O mana de oameni care inca…

- Șapte persoane, banuite ca au participat la jaful de la un depozit din Corbeanca, au fost reținute, in urma a 11 percheziții desfașurate in București și Ilfov, informeaza Mediafax. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au facut 11 percheziții, luni, la domiciliile mai multor…

- Au promis sa faca ordine intr-un garaj, dar au furat lucrurile de preț de acolo și le-au vandut. Este isprava a trei tineri originari din raioanele Hincesti, Soroca si Cantemir, care au fost retinuti de oamenii legii.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in municipiul Constanta un autoturism de lux, in valoare de un milion de lei, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu masini furate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Garzii de…