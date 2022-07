Stiri pe aceeasi tema

- Știm deja ca bicarbonatul de sodiu ne ajuta ori de cate ori intampinam cate o problema. Ei bine, ai incercat vreodata sa folosești ingredientul minune și lamaia ca remediu pentru o digestie mai buna. Este trucul care te va ajuta la nevoie!

- Trucul cu nisip silicat pentru pisici. Daca sunteti iubitori de feline si aveti cel putin una, cu siguranta aveti si nisip in casa. Daca nu stiati, acesta poate fi folosit si in alte scopuri, pe care vi le prezentam mai jos. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu…

- A sosit sezonul estival, insa in același timp și insectele și-au facut simțita prezența, mai ales furnicile, care sunt cu adevarat deranjant, indiferent ca vorbim despre cele din casa sau din gradina. Ei bine, noi iți sarim in ajutor! Iata cum poți scapa de ele cu bicarbonat de sodiu. Este un truc la…

- Daca pana acum foloseai bicarbonat sau oțet pentru a prelungi viața mașinii tale de spalat, de acum acest lucru acest lucru devine istorie. Iata trucul genial cu care poți face ca electrocasnicul tau sa aiba o durata mai lunga de funcționare.

- S-a descoperit care este trucul genial pentru mașina de spalat. Cei care foloseau pana acum bicarbonat de sodiu și oțet trebuie sa uite de acest truc, pentru ca a aparut altul care face ca electocasnicul sa aiba o viața mai lunga de funcționare. Așadar, ce trebuie sa faci, vezi in randurile de mai jos.…

- S-a dat startul sezonului estival, astfel ca piscinele sunt din ce in ce mai pline de diferite domnișoare și doamne care vor fie sa prinda un bronz frumos, fie sa se relaxeze. Ei bine insa, daca nu ai avut timp sa mergi la salon pentru pedichiura, ajutorul tau sta chiar in bicarbonatul de sodiu. Iata…

- Bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii și este considerat ingredientul minune care poate fi utilizat, atat in procesul de ingrijire personala, cat și in treburile cotidiene. Bicarbonatul de sodiu este cunoscut pentru proprietațile sale și poate fi tratament pentru infrumusețarea pielii.

- Daca pernele patate iti dau batai de cap pentru ca nu stii cauza acestei probleme, specialistii vin cu cateva solutii pentru a-ti face viata mai usoara. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…