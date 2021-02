Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Limbii Materne, stabilita de Adunarea Generala a Națiunilor Unite pentru data de 21 februarie a fiecarui an, sarbatorita in toata lumea incepand cu anul 2008, iși propune promovarea diversitații lingvistice, culturale, multilingvismului și multiculturalismului, in ideea dezvoltarii…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș au lansat, și in acest an, o invitație de suflet la “Carnavalul iernii”. Este o tradiție care s-a pastrat la Sebeș, chiar daca, din cauza pandemiei, mare parte…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita de Municipiul Sebeș, in mediul online, prin activitați muzeale și printr-un scurt concert de fanfara reunind cantece patriotice. Incepand cu ora 10.00, in mediul online, pe pagina de Internet a Centrului Cultural “Lucian Blaga”…

- Primaria și Consiliul Local al municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2021, cu respectarea tuturor masurilor de ocrotire a sanatații publice, in contextul pandemiei generate…

- O tradiție care s-a nascut in preajma sarbatorilor de iarna, la finele anului 2016, continua și in anul 2020: Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș premiaza excelența in afaceri, ca un gest simbolic de recunoaștere dedicat firmelor locale care, prin prestația lor, au creat un veritabil brand…

- Targul de Craciun 2020 va ofera evenimente online pregatite de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș. 19 DECEMBRIE 2020 pagina de Facebook a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș Ora 10.00: Calendarul…

- Duminica, 29 noiembrie 2020, Sebeșul aniverseaza centenarul nașterii indragitului interpret de folclor, Felician Farcașiu, prin emisiuni TV și radiofonice, precum și printr-un eveniment online, proiecte culturale susținute de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian…

