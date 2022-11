Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Tehnologic „Avram Iancu" din Targu Mureș va sarbatori joi, 17 noiembrie, 130 de ani de cand prin daruire și dedicare, pastreaza vie flacara școlii prin cei ce de-a lungul timpului au aparținut locului. „Evenimentul sta sub semnul proiectului „130 de ani in 130 de zile", proiect care a adunat…

- Pana in anul 2020, 1 Noiembrie era cunoscuta ca "Ziua Radioului Național" insa de doi ani aceasta zi a fost instituita prin lege ca „Ziua Naționala a Radioului". Indiferent de denumire, aceasta zi este un prilej pentru a reaminti tuturor despre rolul determinant al Radioului in istoria Romaniei. Este…

- Simona Halep a fost depistata pozitiv la Roxadustat si risca sa isi incheie cariera sportiva daca Federatia Internationala va decide suspendarea maxima pentru aceasta substanta. Socul finalului de an in tenis este stirea ca Simona Halep a fost depistata pozitiv la Roxadustat. Jucatoarea de tenis a picat…

- Casa Corpului Didactic Mureș, centrul de resurse si asistenta educaționala si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare, a fost gazda intalnirii de lucru a responsabililor Comisiei pentru mentorat didactic și formare in cariera didactica din unitațile de invațamant ale județului Mureș.…

- Corul de Copii si Tineret „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Romane implineste 32 de ani de activitate și de promovare a artei, credinței si tradiției poporului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Joi, 8 septembrie 2022, ora 17.00, la Biblioteca Județeana Mureș, Sala Documentara ( etajul III), a avut loc o dubla lansare de carte. Este vorba de volumele „Limbajul și toponimia Campiei Transilvane in poezia lui Ion Horea" și „Oroiu in documente și consemnari, contribuții monografice", autor Iovu…

- Sarbatoare in aceasta toamna in orașul Pecica: indragitul ansamblu folcloric maghiar Buzavirag va implini 42 de ani de activitate neintrerupta. Acesta este extrem de cunoscut atat in țara, cat și in strainatate, unde a susținut numeroase spectacole și s-a bucurat de numeroase aplauze și aprecieri. „Ansamblul…

- La 23 august 2010, in jurul amiezii era lansat pe web ziarul bistritenilor onesti, un al ziar a tuturor cititorilor bistriteni din tara sau plecati prin strainatate. De la inceput Bistritanews a fost si a ramas un ziar neafiliat politic, administrativ sau financiar, un ziar care si-a propus sa informeze…