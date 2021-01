Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 ianuarie 2021, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, il vor omagia pe scriitorul Ion Luca Caragiale, unul dintre cei mai indragiți și prolifici scriitori din literatura romana, al carui bust se afla pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia. „La Alba Iulia am reușit…

- Mai tarziu, Tovarașii au plecat cocoșati, apoi pe drumul catre casa s-a intamplat ceva ciudat cu ei. Le-a revenit instinctul criminal și, ca niște adevarați bolșevici, au decis rapid! E razboi! Pe 21 Decembrie, la București, odata cu intunericul, mitralierele armatei au inceput sa rapaie in plin.Taburi…

- Imaginile de arhiva au darul de a pastra vii momente din trecutul nu foarte indepartat al școlii din Gherla. Cum era in sala de clasa? Cum erau colegii? Cum erau profesorii? Absolvenții de acum 10, 20 sau 30 de ani au amintiri pe viața cu momente deosebite, iar filmarile, o raritate la acea vreme, au…

- Anghel Iordanescu a acționat de parca ar fi fost singur pe lume. Ce gest necugetat a facut acesta? „Tata Puiu” face ce vrea și unde vrea, fara nicio jena. Cum a acționat barbatul? Anghel Iordanescu incalca regulile. Ce gest necugetat a facut acesta? Angel Iordanescu face legea! „Tata Puiu” e absent…

- Incepand cu anul 2019, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba au inițiat proiectul 8.12 Monumentele literaturii romane, un proiect menit sa omagieze in fiecare an personalitațile cu un aport deosebit in dezvoltarea culturala și spirituala a județului Alba, merite recunoscute…

- Autor: Stelian ȚURLEA Daca vreți sa citiți o biografie romanțata „clasica”, scrisa aproape cu tot dichisul și regulile cunoscute, cumparați acest al optulea titlu aparut in colecția „Biografii romanțate” a Editurii Polirom. Pe una dintre manșetele copertei, editorii fac o scurta biografie a cunoscutului…