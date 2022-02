Incepand din acest an, data de 15 februarie marcheaza in calendarul cultural romanesc, Ziua Naționala a Lecturii, adoptata prin Legea nr. 21 din 14 ianuarie 2022. Alaturi de numeroase instituții din țara și nu numai, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza o serie de evenimente culturale care vor debuta marți, 15 februarie, ora 11.00, sub […] Articolul Biblioteca Județeana lanseaza Programul: LECTURA NE UNEȘTE! apare prima data in Monitorul de Vrancea .