Pana pe 31 martie 2020, Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” Baia Mare isi intrerupe activitatile cu publicul, atat la sediul central, cat si la filiale. Directorul Teodor Ardelea a luat aceasta masura, in baza hotararilor factorilor decidenti, ca forma de precautie fata de raspandirea infectiei cu virusul COVID-19. Toate documentele imprumutate vor putea fi returnate in momentul in care institutia va reveni la program normal, fara nicio penalizare pentru nerespectarea termenelor de imprumut. In functie de evolutia acestei situatii, conducere institutiei va comunica noi decizii. V. Gherman