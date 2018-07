Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat si sezonul 5 al show-ului culinar “Chefi la cutite”, editia de poveste, cum le place chefilor sa il numeasca. Marele castigator a fost Bogdan, din echipa albastra, a chefului Florin Dumitrescu. Dar nu acesta a fost singurul eveniment din marea finala. Prezentatoarea acestui show a avut…

- Laura Cosoi a facut publice cele mai frumoase fotografii din perioada sarcinii, imagini in care apare in ipostaze pline de tandrețe alaturi de soțul ei. Actrița Laura Cosoi, in varsta de 36 de ani, urmeaza sa devina mamica pentru prima data peste foarte puțin timp. Vedeta va aduce pe lume o fetița,…

- Bianca Sarbu, prezentatoarea de la "Agentia VIP", s-a casatorit in secret cu iubitul de 28 de ani, dupa ce in urma cu cinci ani si-a pierdut sotul, care s-a stins pe scena, sub ochii ei, scrie cancan.ro. Actrita si prezentatoarea TV are doi copii din relatia cu fostul sot, care a incetat din…

- Vedeta a anunțat printr-un mesaj pe Facebook ca va aparea, luni, in emisiunea Simonei Gherghe, la „Acces Direct". Citeste si Adriana Bahmuteanu a slabit 24 de kilograme. ALIMENTUL NOCIV la care A RENUNTAT Adriana Bahmuteanu facea echipa cu Cristi Brancu si Bianca Sarbu, in emisiunea…

- Adriana Bahmuțeanu și-a anunț fanii pe rețeaua de socializare ca va incepe, luni, noul proiect. Dupa o perioada zbuciumata, vedeta pare in sfarșit foarte fericita. Vedeta a anunțat printr-un mesaj pe Facebook ca va aparea, luni, in emisiunea Simonei Gherghe, la „Acces Direct”. Adriana Bahmuteanu facea…

- Adriana Bahmuțeanu se intoarce la tv, dupa o pauza de mai multe luni. Vedeta și-a anunțat fanii pe Facebook ca va aparea in emisiunea Simonei Gherghe. La inceputul anului, Bahmu și-a dat demisia de la Antena Stars, unde facea echipa cu Cristi Brancu si Bianca Sarbu, in emisiunea „Agentia VIP”. (Afla…

- Azi este ziua de naștere a Magdei Vasiliu. Fosta știrista de la Prima tv a implinit 43 de ani și a petrecut ziua alaturi de soțul ei. Vedeta, care se afla in Italia, a postat mai multe imagini pe contul de socializare. “O zi minunata”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare, zilele trecute,…