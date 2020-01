Bianca Rus şi-a prezentat noul iubit pe Facebook. Cine este misteriosul Ştefan Bianca Rus s-a transformat total. Concurenta de la ”Bravo, ai stil”, emisiune difuzata la Kanal D. Dupa mai mult timp, in care fanii artistei au fost nevoiți sa aștepte cu sufletul la gura, iata ca inevitabilul s-a produs, iar Bianca Rus a facut publica identitatea noului sau iubit. Bianca Rus si noul iubit au postat simultan anunțul ca sunt intr-o relație, iar fanii i-au complimentat imediat, urandu-le o relație cat mai frumoasa și mai lunga! Intr-o postare pe Facebook, Bianca Rus a recunoscut ca se iubește cu Ștefan, un barbat din Cluj, care activeaza in lumea modei. Cei doi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

