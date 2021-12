Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Aeroclubului Teritorial „Constantin Manolache” din Deva fac bilanțului anului care sta sa se incheie. Cei de la aeroclub susțin ca anul acesta au avut loc o serie de realizari cu care se mandresc. Doar anul acesta au avut loc peste 3.800 de zboruri la planor. S-au strans 1.100…

- Elena Udrea nu iși deschide sufletul in fața oricui. Paparazzi Spynews.ro au fost pe urmele fostei politiciene și au surprins-o pe aceasta intr-o ipostaza inedita. Cine este confidentul blondinei, puteți vedea in imaginile realizate de catre cei mai buni paparazzi.

- O femeie, internata in Spitalul de la Rișcani, a parasit incinta acestuia și nu s-a mai intors. Poliția anunța ca acțiunile pentru stabilirea locului de aflare a acesteia continua, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. Angajații Spitalului de la Rișcani au informat oamenii legii, la data de…

- Tudor Ionescu de la Fly Project, de nerecunoscut. Artistul s-a schimbat radical, dupa ce a slabit 40 de kilograme. Invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, acesta a facut marturisiri in exclusivitate despre noul sau stil de viața.

- Deși a fost creat inițial pentru a ajuta oamenii sa gaseasca o geanta sau un set de chei pierdute, Apple AirTag a devenit rapid un accesoriu care ii ajuta pe oameni sa-și gaseasca vehiculele furate și nu numai. Au ajuns in atenția publicului cateva povești despre AirTag, device care a ajutat la depistarea…

- Bianca Rus a revenit spectaculos pe scena. Blondina a scos o noua piesa muzicala și este pregatita sa inceapa cat mai multe proiecte pe partea artistica. Vedeta a fost invitata in cadrul emisiunii ,,Neatza cu Razvan și Dani”, unde a facut marturisiri despre problemele de sanatate pe care le-a avut,…

- Eșecul in dragoste poate conduce o persoana la disperare. Prin urmare, este destul de ințeles ca unii credincioși recurg foarte des la rugaciuni pentru noroc in dragoste. Astfel, noi ne-am gandit sa facem o lista cu sfinți la care sa te rogi atunci cand te simți deznadajduit sau daca iți sa iți gasești…

- Noua asistenta de la Acces Direct, Cosmina Scaunașu, a vorbit, in exlusivitate la Xtra Night Show, despre viața ei amoroasa. Superba tanara in varsta de 30 de ani este singura, iar dupa o relație de șase ani, incheiata cu scurt timp inainte de logodna, a facut-o sa creada ca nu are noroc in dragoste.